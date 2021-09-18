Карпин показал, как он отдыхает после матчей сборной России

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию со своего лесного отдыха.

"Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то", – написал Карпин в инстаграме.

Напомним, что сборная России под руководством Карпина в сентябре провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сначала сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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