Карпин показал, как он отдыхает после матчей сборной России
Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал фотографию со своего лесного отдыха.
"Ну вот и лес, и вода, и воздух. Добрался наконец-то", – написал Карпин в инстаграме.
Напомним, что сборная России под руководством Карпина в сентябре провела три матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сначала сыграли вничью с Хорватией (0:0), а затем обыграли Кипр (2:0) и Мальту (2:0).
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