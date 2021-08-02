Карпин покинул "Ростов"

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ушел в отставку, сообщается на официальном сайте клуба.

Стороны договорились о досрочном разрыве контракта, который действовал до лета 20235 года.

52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.

Таким образом, Карпин полностью сосредоточится на сборной России. Его контракт с РФС рассчитан до конца 2021 года с возможностью продления.

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