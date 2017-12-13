Карпин получил два предложения от испанских клубов
Два испанских клуба проявляют интерес к Валерию Карпину, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, оба клуба представляют Примеру, но находятся в нижней части турнирной таблицы. Сам Карпин не прочь вернуться в Испанию, где он ранее тренировал "Мальорку".
Ранее сообщалось, что 48-летним Карпиным также интересуется белорусский клуб "Динамо-Брест".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|39
|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Жирона
|15
|20
|10
|Реал Сосьедад
|15
|19
|11
|Сельта Виго
|15
|18
|12
|Бетис
|15
|18
|13
|Эйбар
|15
|18
|14
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|15
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
|18
|Алавес
|15
|12
|19
|Малага
|15
|11
|20
|Лас Пальмас
|15
|10