Карпин получил два предложения от испанских клубов

Два испанских клуба проявляют интерес к Валерию Карпину, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, оба клуба представляют Примеру, но находятся в нижней части турнирной таблицы. Сам Карпин не прочь вернуться в Испанию, где он ранее тренировал "Мальорку".

Ранее сообщалось, что 48-летним Карпиным также интересуется белорусский клуб "Динамо-Брест".

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