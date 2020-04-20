Карпин получил предложение возглавить "Локомотив"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив", сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, Карпин на протяжении нескольких недель ведет переговоры с московским клубом. Впрочем, в настоящий момент стороны пока не договорились.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может расстаться с нынешним наставником Юрием Семиным, у которого конфликт с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Под руководством Карпина "Ростов" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и претендует на попадание в Лигу Чемпионов.

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