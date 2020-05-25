Карпин попал в список лучших игроков Ла Лиги, игравших под номером 8
Ла Лиги в твиттере опубликовала список лучших игроков, которые когда-либо играли в чемпионате под номером 8.
Отметим, что в список лучший попал экс-игрок "Сельты" Валерий Карпин, который выступал в клубе с 1997 по 2002 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Интертото в 2000 году.
Ла Лига также выделила следующих игроков: Предраг Миятович ("Реал"), Юлен Герреро ("Атлетик"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Рубен Бараха ("Валенсия"), Тони Кроос ("Реал"), Пабло Аймар ("Валенсия"), Мичел ("Реал"), Санти Касорла ("Вильярреал"), Набиль Фекир ("Бетис"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Христо Стоичков ("Барселона"), Хуан Роман Рикельме ("Вильярреал"), Кака ("Реал").
Не пропустите: Ла Лига рассказала о результатах обследования футболистов на коронавирус| http://soccernews.ru
главное
-
Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией
-
Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы
-
Семин: "Уход в "Локомотив" из "Динамо" в 2009 году был поспешным решением"
-
Хавбек "РБ Лейпциг" Забитцер переболел коронавирусом, клуб скрыл эту информацию
-
"Краснодар" объявил о продлении контракта с Мануэлом Фернандешем
Лента новостей
-
"Бетис" интересуется японским хавбеком "Реала"
-
Иностранные игроки "Оренбурга" вернулись в Россию
-
"Аталанта" хочет купить голкипера "Ювентуса" Перина
-
Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы
-
Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост
-
"Ростов" воспользовался опцией продления контракта Козлова
-
Жена Семака посвятила трогательный пост приемной дочери
-
Федун прокомментировал свою выписку из больницы
-
У форварда "Атлетико" Фелиша выявлено повреждение связки колена
-
Карпин попал в список лучших игроков Ла Лиги, игравших под номером 8
-
Быстров раскритиковал руководство "Локомотива" за отставку Семина
-
Геннадий Орлов пожелал скорейшего выздоровления семье Погребняка
-
"Спорт-Экспресс": Федун выписан из больницы после лечения от коронавируса
-
Бывший игрок "Ромы" Буассе умер от сердечного приступа в 21 год
-
Жена Погребняка сообщила, что футболист находится в больнице с двусторонней пневмонией
-
Ибрагимович может выбыть на долгий срок из-за травмы
-
Бывший игрок "Ливерпуля" Шейру получил должность в "Лионе"
-
Кьеллини рассказал, почему "Ювентус" проиграл "Реалу" в финале Лиги Чемпионов-2016/17
-
Игроки ЦСКА Сигурдссон и Магнуссон вернулись в Москву
-
Семин: "Уход в "Локомотив" из "Динамо" в 2009 году был поспешным решением"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14