Карпин попал в список лучших игроков Ла Лиги, игравших под номером 8

Ла Лиги в твиттере опубликовала список лучших игроков, которые когда-либо играли в чемпионате под номером 8.

Отметим, что в список лучший попал экс-игрок "Сельты" Валерий Карпин, который выступал в клубе с 1997 по 2002 год. Вместе с клубом он выиграл Кубок Интертото в 2000 году.

Ла Лига также выделила следующих игроков: Предраг Миятович ("Реал"), Юлен Герреро ("Атлетик"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Рубен Бараха ("Валенсия"), Тони Кроос ("Реал"), Пабло Аймар ("Валенсия"), Мичел ("Реал"), Санти Касорла ("Вильярреал"), Набиль Фекир ("Бетис"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Христо Стоичков ("Барселона"), Хуан Роман Рикельме ("Вильярреал"), Кака ("Реал").

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