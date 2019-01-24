Карпин поприветствовал новичков "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новых игроков команды Романа Еременко и Ивелина Попова.

"Еще раз. Добро пожаловать к нам в "Ростов", - написал Карпин.

Еременко и Попов заключили контракт "Ростовом" в январе. Оба соглашения рассчитаны на 2,5 года.

Попов и Еременко перешли в "Ростов" после того, как в начале января "Спартак" расторг с игроками контракт.

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