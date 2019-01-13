Карпин поприветствовал новых игроков "Ростова"

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Карпин поприветствовал новых игроков "Ростова"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды.

 В ростовский клуб прибыли Бактийор Зайнутдинов и Данил Глебова

"Добро пожаловать в желто-синюю семью", - написал Карпин в инстаграме.

 

На данный момент "Ростов" с 24 баллами занимает 7 место турнирной таблицы. 

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