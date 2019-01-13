Карпин поприветствовал новых игроков "Ростова"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поприветствовал новичков команды.
В ростовский клуб прибыли Бактийор Зайнутдинов и Данил Глебова.
"Добро пожаловать в желто-синюю семью", - написал Карпин в инстаграме.
Добро пожаловать в желто-синюю семью @bateka_11 @d.glebov9 #karpin #fcrostov #карпин #фкростов #futbol #футбол #football
На данный момент "Ростов" с 24 баллами занимает 7 место турнирной таблицы.
Не пропустите: "Ростов" объявил о переходе полузащитника "Анжи"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Первый после Месси! Или как Кристиан Стуани за полтора года стал одним из лучших форвардов в Каталонии
-
О, Африка. 4 легионера с Черного Континента для РПЛ
-
Ещенко рассказал о важной проблеме "Спартака"
-
"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
-
"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере
Лента новостей
-
Заболотный высказался о награде за лучший гол "Зенита" первой части сезона
-
Самедов официально стал игроком "Крыльев Советов"
-
Дзюба рассказал об ожиданиях от матча с "Фенербахче"
-
"Фенербахче" не планирует продлевать контракт с Нойштедтером
-
Защитник "Зенита" перешел в "Крылья Советов"
-
3
Дешам ярко высказался о словах Бензема
-
Первый после Месси! Или как Кристиан Стуани за полтора года стал одним из лучших форвардов в Каталонии
-
"Барселона" - "Эйбар": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Харри Кейн мощно высказался о Почеттино
-
О, Африка. 4 легионера с Черного Континента для РПЛ
-
Ещенко рассказал о важной проблеме "Спартака"
-
"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
-
Клопп прокомментировал игру полузащитника "Ливерпуля"
-
Сарри ярко высказался о Виллиане
-
Игроки "Зенита" проходят медосмотр перед сбором в Катаре
-
"Барселона интересуется игроком "Тоттенхэма"
-
Карпин поприветствовал новых игроков "Ростова"
-
"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры
-
Сульшер ярко высказался о нападающем "Манчестер Юнайтед"
-
Тухель ярко высказался о возможном появлении нового игрока в ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10