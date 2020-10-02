Карпин попрощался с Шомуродовым

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на уход из клуба нападающего Эльдора Шомуродова.

Напомним, что 25-летнего футболиста купила "Дженоа" за 7,5 миллионов евро плюс бонусы.

"Удачи, Эльдорик! Спасибо за всё, футболистик ты наш!" - написал Карпин в инстаграме.

За "Ростов" Шомуродов выступал с 2017 года, сыграл 91 матч, забил 18 голов и сделал 12 ассистов.

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