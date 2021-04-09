Карпин порассуждал о судействе в РПЛ
Фото сайт "Спартака" / Александр Ступников
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями о работе судей в чемпионате России.
"Много ли претензий к арбитрам? Пока всё нехорошо - назовём это так. Но я на это уже не обращаю внимания. Нет смысла забивать себе этим голову - такое никак не поможет. Прошло и прошло, на эту тему не думаю и не говорю, чтобы самого себя не расстраивать. Где и когда рефери ошибся, где не ошибся, с кем мы там играли - уже забыл, честно говоря.
Читаю, что кто-то высчитывает, сколько свистнули или не свистнули той или иной команде. Видел, что, согласно подобным подсчётам, судейские ляпы привели к тому, что "Ростов" потерял 7-8 очков - наверное, это правда. Ну и? Дальше-то что? Их всё равно не вернёшь.
Что делать, если так и будет продолжаться? Это самый главный вопрос, но он не ко мне. Судья ошибся, это признала ЭСК, его отстранили на две игры, а через два матча он может продолжить ошибаться, а может и не продолжить. Что здесь поделаешь? Если промахи допускают даже VAR - когда есть время, есть телевизор, можно прочертить линии... Даже если здесь косяки, то уже не знаю, что еще судьям надо. По поводу них всё понятно, но что с этим делать - вопрос, повторю, не ко мне.
Угрозы Федуна сняться с чемпионата из-за судейства? Конечно, это дичь. Вот до чего мы докатились. Хорошее судейство в следующем сезоне? Жду! Нужно, чтобы оно стало качественным. Так что надеюсь на это - уже который год... Другого не дано", - сказал Карпин.
"Ростов" по итогам 24 туров занимает восьмое место в таблице РПЛ.
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