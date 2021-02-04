Карпин порассуждал о возможном уходе из "Ростова"

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Карпин порассуждал о возможном уходе из "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал понять, что спокойно уйдёт из команды, если её результаты ухудшатся.

"У меня хорошие и доверительные отношения с руководством. Если что-то случится, приду к руководству, мы сядем и вместе решим, что делать. У меня контракт до 2024 года, но гарантии это никому не даёт. После трёх поражений готов поехать домой, никто не умрёт, ничего страшного не случится. Также и руководители придут и скажут: "Валер, всё было хорошо, но сейчас не идёт, надо что-то менять". Естественно, если что-то не идёт, кого меняют? Тренера. К этому я готов, это нормально. Я уверен, что наши отношения с президентом никогда не испортятся ни при каких обстоятельствах", - сказал Карпин.

В текущем розыгрыше РПЛ "Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице по итогам 19 туров.

Напомним, что 52-летний Карпин возглавляет "жёлто-синих" с декабря 2017 года.

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