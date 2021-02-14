Карпин порассуждал о возможности возглавить сборную России
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о гипотетической возможности возглавить сборную России.
"Сборная — это другое. Кто-то считает, что в перспективе я идеальный тренер для сборной России? Идеальный тренер сейчас в сборной есть — Станислав Саламович. Поэтому про сборную говорить даже не хочу — и нельзя, и не надо. Не знаю, хотел бы я когда-нибудь тренировать сборную. Честно. Никогда об этом не думал. Там другая работа. Работа клубного тренера мне понятна, работа тренера сборной мне непонятна. Профессия одна, а работа другая, хотя бы с точки зрения времени. Это комфортно? А я пока не понимаю, комфортно это или нет", - сказал Карпин в программе "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
52-летний Карпин тренирует "Ростов" с 2018 года. Ранее он возглавлял московский "Спартак", испанскую "Мальорку" и армавирское "Торпедо". Двукратный серебряный призер Российской Премьер-Лиги.
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