Карпин: "Порекомендовал бы Промесу испанскую Примеру"

Экс-наставник московского "Спартака" Валерий Карпин высказался об игре лидера "красно-белых" Квинси Промеса.

"Промес, как никто другой, умеет цепляться за мяч, взять инициативу на себя и тем самым дать передышку обороне. Скорость, техника, удар - всё при нём. Думаю, Промес не затерялся бы ни в одном европейском топ-чемпионате. Тяжело ему было бы, пожалуй, в Италии, где слишком закрытая тактика. Я бы порекомендовал Промесу испанскую Примеру. Но я пока не утверждаю, что он игрок для "Барселоны" или мадридского "Реала". Сказать, что Промес сейчас сильнее Суареса, Неймара или Месси, было бы перебором" - сказал Карпин.

25-летний Промес выступает за "Спартак" с 2014 года, сыграл 92 матча и забил 45 голов.

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