Карпин пошутил по поводу приглашения Бэйла в "Ростов"

1 Теги ростоввалерий карпингарет бэйл

Карпин пошутил по поводу приглашения Бэйла в "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин опубликовал шуточный пост в своём инстаграме.

Тренер выложил пару собственных фотографий из гольф-клуба, сопроводив их следующим текстом: "Ну теперь можно и Гарета Бэйла приглашать в «Ростов». Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал, епть".

Напомним, что 31-летний Бэйл известен своей любовью к гольфу. Из-за этого у него неоднократно возникали проблемы с мадридским "Реалом". В минувшее трансферное окно валлиец ушёл в аренду в "Тоттенхэм".

Не пропустите: Хавбек "Ростова" Хасимото рассказал о своих предпочтениях в русской кухне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jeleb

Мой заработок в прошлом месяце составил $ 16953, просто делая очень легкую и простую работу онлайн из дома. Я учусь на дневном отделении и выполняю эту онлайн-работу ежедневно в течение 2-3 часов. Потрясающая работа и заработок от этого просто потрясающие. Получите это сегодня и начните зарабатывать деньги, следуя инструкциям здесь.КОПИРУЙТЕ ЭТОТ САЙТ........      www.scansweb.com

Ответить

главное

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Это'О заявил о готовности помочь "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов