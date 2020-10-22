Карпин пошутил по поводу приглашения Бэйла в "Ростов"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин опубликовал шуточный пост в своём инстаграме.
Тренер выложил пару собственных фотографий из гольф-клуба, сопроводив их следующим текстом: "Ну теперь можно и Гарета Бэйла приглашать в «Ростов». Может, хоть он приедет, раз Фалькао не подъехал, епть".
Напомним, что 31-летний Бэйл известен своей любовью к гольфу. Из-за этого у него неоднократно возникали проблемы с мадридским "Реалом". В минувшее трансферное окно валлиец ушёл в аренду в "Тоттенхэм".
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