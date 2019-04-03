Карпин: "После первого гола "Ростов" стал неправильно действовать, неправильно играть в обороне"

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Карпин: "После первого гола "Ростов" стал неправильно действовать, неправильно играть в обороне"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на телеканале "Матч Премьер" прокомментировал ничейный результат в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Локомотивом" (2:2).

"Что случилось во втором тайме? Игра раскрылась после первого гола. После первого гола стали неправильно действовать, неправильно играть в обороне.  Доволен ли я счетом? Если бы 2:1 - был бы доволен, но 2:2 приемлемый счет. Хотя, конечно, хотелось бы выиграть. Пенальти? Если назначили, то, наверное, что-то было. Не могу сказать, доволен ли я использованием ВАР. Как и говорили до матча, с ВАР должно быть больше справедливости. Фавориты ли мы после этого результата? С таким соперником, как "Локо",  фаворита нет", - сказал Карпин.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России "Ростов" - "Локомотив" пройдет 15 мая.  

В чемпионате России "Ростов" располагается на 6 месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. "Локомотив" занимает 2 место, имея в активе 38 баллов.

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"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

"Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка России

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