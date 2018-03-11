Карпин: "Потеряли два очка, а не набрали одно"

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Карпин: "Потеряли два очка, а не набрали одно"Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итог сегодняшнего матча своей команды против питерского "Зенита".

"С одной стороны, очко с одним из лидеров - неплохо. Но после игры, глядя на происходившее, думаю, мы потеряли два очка, а не одно приобрели. Вспомним моменты в первом тайме, во втором были опасные подходы. У "Зенита" были только удар в перекладину и угловые, а с игры ничего и не помню. Скорее потеряли очки, чем одно набрали", - цитирует наставника "желто-синих" Чемпионат.

Напомним, "Ростов" и "Зенит" голов не забили. | soccernews.ru

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