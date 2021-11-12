Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

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Сборная России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера пропустила всего 1 гол в 6 официальных матчах.

Как сообщает Opta, подобное в истории российской национальной команды произошло во второй раз - спустя 28 лет.

В 1993 году соответствующий рекорд установил легендарный Павел Садырин, а Карпин его достижение повторил.

Текущей осенью при новом тренере россияне пропустили только от Словении в октябре.

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