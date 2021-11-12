Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Теги россиявалерий карпинстатистика

Карпин повторил рекорд сборной России 28-летней давности

Фото инстаграм сборной России

Сборная России после назначения Валерия Карпина на пост главного тренера пропустила всего 1 гол в 6 официальных матчах.

Как сообщает Opta, подобное в истории российской национальной команды произошло во второй раз - спустя 28 лет.

В 1993 году соответствующий рекорд установил легендарный Павел Садырин, а Карпин его достижение повторил.

Текущей осенью при новом тренере россияне пропустили только от Словении в октябре.

Не пропустите: Карпин высказался о предстоящем матче с Хорватией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Флик установил рекорд сборной Германии

Флик установил рекорд сборной Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов