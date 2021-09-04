Карпин поздравил с днём рождения 3-летнюю дочь Дарью
Наставник сборной России Валерий Карпин опубликовал в инстаграме поздравительный пост, адресованный его дочери.
Сегодня, 4 сентября, ребёнок главного тренера национальной команды отмечает своё 3-летие.
"С днём рождения, Дашуля. Любименькая моя девочка", - написал Карпин.
Всего у Карпина пять дочерей, две из них родились в действующем браке.
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