Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления

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Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на новость о госпитализации владельца "Спартака" Леонида Федунау которого диагностировали коронавирус.

"Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений", - сказал 51-летний специалист.

Карпин хорошо знаком с Федуном по совместной работе в "Спартаке", где он был генеральным директором и главным тренером.

64-летнего бизнесмена положили в больницу планово - сейчас его жизни ничего не угрожает.

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