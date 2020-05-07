Карпин пожелал Федуну скорейшего выздоровления

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на новость о госпитализации владельца "Спартака" Леонида Федуна, у которого диагностировали коронавирус.

"Хотелось бы пожелать Леониду Федуну скорейшего выздоровления и чтоб без осложнений", - сказал 51-летний специалист.

Карпин хорошо знаком с Федуном по совместной работе в "Спартаке", где он был генеральным директором и главным тренером.

64-летнего бизнесмена положили в больницу планово - сейчас его жизни ничего не угрожает.

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