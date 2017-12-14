Карпин прибыл на переговоры с руководством "Иртыша"



Российский специалист Валерий Карпин может возобновить карьеру в Казахстане.

Сегодня Карпин прибыл в Павлодар, чтобы провести переговоры с руководством области по поводу назначения на пост главного тренера "Иртыша".

Решение о сотрудничестве с Карпиным будет принято в ближайшие дни.

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