Карпин прибыл на переговоры с руководством "Иртыша"

Теги иртышвалерий карпин

Карпин прибыл на переговоры с руководством "Иртыша"
Российский специалист Валерий Карпин может возобновить карьеру в Казахстане.

Сегодня Карпин прибыл в Павлодар, чтобы провести переговоры с руководством области по поводу назначения на пост главного тренера "Иртыша".

Решение о сотрудничестве с Карпиным будет принято в ближайшие дни.

Не пропустите: Карпин может возглавить клуб из Казахстана. | http://soccernews.ru

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