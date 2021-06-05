Карпин принёс жене завтрак в постель

Фото инстаграм Валерия Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал, какой сюрприз он сделал своей супруге Дарье.

"Завтрак в постель. Типа идеальный муж, да?" - подписал наставник "жёлто-синих" собственное фото с подносом в руках.

"Ростов" финишировал на девятом месте в РПЛ в прошедшем сезоне и не попал в еврокубки.

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