Карпин принёс жене завтрак в постель

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Карпин принёс жене завтрак в постель

Фото инстаграм Валерия Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин показал, какой сюрприз он сделал своей супруге Дарье.

"Завтрак в постель. Типа идеальный муж, да?" - подписал наставник "жёлто-синих" собственное фото с подносом в руках.

"Ростов" финишировал на девятом месте в РПЛ в прошедшем сезоне и не попал в еврокубки.

Не пропустите: Карпин жёстко ответил фанату "Ростова" в инстаграме. | http://soccernews.ru
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