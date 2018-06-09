Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России

Теги россияростоввалерий карпин

Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин присоединился к флешмобу в поддержку сборной России.

Наставник донской команды решил поучаствовать в акции "Усы надежды", тем самым немного изменив свою внешность. 

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