Карпин признан лучшим тренером РПЛ в июле

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Карпин признан лучшим тренером РПЛ в июле

Лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в июле признан наставник "Ростова" Валерий Карпин, сообщают российские СМИ.

В июле ростовский клуб под руководством Карпина набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

В борьбе за награду 50-летний специалист опередил Сергея Матвеева ("Краснодар"), Эдуардо Докампо ("Рубин"), Дмитрия Парфенова ("Урал") и Сергея Семака ("Зенит").

Напомним, что в прошлом сезоне "Ростов" финишировал на девятом месте в РПЛ.

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