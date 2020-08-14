Карпин признан лучшим тренером сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

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Карпин признан лучшим тренером сезона в РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt назвал лучшего тренера российской Премьер-лиги в прошлом сезоне.

Эксперты остановили свой выбор на наставнике "Ростова" Валерие Карпине.

В чемпионате 2019/20 "жёлто-синие" под руководством 51-летнего специалиста финишировали на пятом месте.

Статистика "Ростова" по итогам 30 туров РПЛ: 12 побед, 9 ничьих и 9 поражений.

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