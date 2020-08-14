Карпин признан лучшим тренером сезона в РПЛ по версии Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt назвал лучшего тренера российской Премьер-лиги в прошлом сезоне.
Эксперты остановили свой выбор на наставнике "Ростова" Валерие Карпине.
В чемпионате 2019/20 "жёлто-синие" под руководством 51-летнего специалиста финишировали на пятом месте.
Статистика "Ростова" по итогам 30 туров РПЛ: 12 побед, 9 ничьих и 9 поражений.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22