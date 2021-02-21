Карпин - про поражение от "Ахмата": "Что тут объяснять, они забили пенальти, а мы нет"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу игры с "Ахматом" (0:1) в рамках 1/8 финала Кубка России.
"Объяснений результату нет. Дело не только в везении. Это самое простое, что можно сказать. Мы играли лучше "Ахмата", но проиграли. Они забили пенальти, а мы нет.
По игре вопросы могут быть, претензии тоже, связанные с тактикой. Мы сделали все, что нужно. У нас были моменты у чужих ворот, у своих - ни одного момента создать не дали.
По поводу Еременко пока ничего не ясно с травмой", – сказал Карпин в эфире "Матч Премьер".
Читать также: "Ростов" в большинстве не смог обыграть "Ахмат" в 1/8 Кубка России | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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