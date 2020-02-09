Карпин: "Пробуем Мамаева на позициях центрального полузащитника и вингера"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о роли Павла Мамаева в команде после матча с "Локомотивом" (3:3, по пенальти - 4:5).

В этой встрече хавбек отметился голом.

"Мамаева надо попробовать на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках", - сказал Карпин.

"Ростов" финишировал на третьей позиции в рамках Кубка Париматч Премьер.

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