Карпин прочитал дочке сказку на испанском языке (видео)

Фото: инстаграм Валерия Карпина

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прочитал своей дочери Дарье сказку на испанском языке.

Видео опубликовала жена тренера Дарья в сториз своего Instagram. За кадром супруга наставника спрашивала дочку, понимает ли она что-то из прочитанного.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника.

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