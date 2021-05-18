Карпин прокомментировал дисквалификацию от КДК РФС

Фото твиттер "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о том, что КДК РФС дисквалифицировал его на 3 матча чемпионата.

Напомним, что тренера "жёлто-синих" наказали за бросок бутылки в сторону резервного арбитра.

"Это самое странное удаление, которое я получал в тренерской карьере. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую жёлтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.

Буду ли я в будущем кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать – буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям", - заверил Карпин.

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