Карпин прокомментировал дисквалификацию от КДК РФС
Фото твиттер "Ростова"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о том, что КДК РФС дисквалифицировал его на 3 матча чемпионата.
Напомним, что тренера "жёлто-синих" наказали за бросок бутылки в сторону резервного арбитра.
"Это самое странное удаление, которое я получал в тренерской карьере. Самое необычное и незаслуженное. А вот в игровой карьере было одно дикое. В Испании мне однажды показали вторую жёлтую карточку, когда я уходил с поля. Судья посчитал, что я не спешу. Догнал меня почти у линии и показал красную.
Буду ли я в будущем кидать бутылки? Ну это же чистой воды эмоции, зачем тут гадать – буду, не буду. Обычно это реакция на то, что мы не забили гол, или кто-то не отдал передачу. Но это точно не имеет никакого отношения к судьям", - заверил Карпин.
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