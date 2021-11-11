Карпин прокомментировал готовность Джикии сыграть со сборной Кипра
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, сможет ли защитник "Спартака" Георгий Джикия принять участие в матче 9-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.
"Джикия тренируется и будет готов сыграть. Посмотрели тесты физического состояния. Всё нормально. У кого-то больше усталости, у кого-то меньше. На глаз можно понять, кто сыграл больше минут, кто сыграл меньше с начала сезона. Усталость присутствует. Но катастрофы ни с кем не произошло", - заявил Карпин.
Напомним, что Джикия не тренировался во вторник из-за перенапряжения подколенного сухожилия.
Россия примет Кипр сегодня в 20:00 по московскому времени. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
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Источник: Месси и Рамос не стали друзьями в ПСЖ