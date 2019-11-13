Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"

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Карпин прокомментировал информацию о финансовых проблемах "Ростова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин подтвердил наличие финансовых проблем в донском клубе.

"Всё очень сложно. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России. Не считаю, исходя из нашей ситуации, что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

Долги по зарплате? Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что всё понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьёзное при таком положении вещей сложно.

До этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку - сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить. До поры до времени всё удаётся сохранять под контролем. Как, когда и куда всё выльется, пока не знаю. Финансовая блокада? Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, всё так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

Мой прогноз? Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб "Ростов" - и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное", - сказал Карпин.

Сегодня стало известно, что зимой "Ростов" могут покинуть 6 ведущих игроков, а также президент, главный тренер и спортивный директор.

По итогам 16 туров "жёлто-синие" занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 30 очков.

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