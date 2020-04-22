Карпин прокомментировал информацию об уходе в "Локомотив"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Локомотив" или получить должность спортивного директора в московском клубе.
"Как я реагировал на информацию о переговорах с "Локомотивом"? Так же и реагировал – улыбался, смеялся. Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из неоткуда. У меня контракт с "Ростовом" на 5 лет, пока президент клуба здесь, никуда не денусь. Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти", - приводятся слова Карпина в канале Сергея Егорова в "Яндекс.Дзен".
Ранее сообщалось, что Карпин на протяжении нескольких недель ведет переговоры с московским клубом. Под руководством тренера "Ростов" после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и претендует на попадание в Лигу Чемпионов.
Не пропустите: В "Локомотиве" отреагировали на слухи о приглашении Карпина. | http://soccernews.ru
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