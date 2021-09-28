Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу выбора окончательной заявки национальной команды на ближайшие игры квалификации ЧМ-2022.
Тренер вычеркнул из состава восемь футболистов - это Станислав Крицюк ("Зенит"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Артём Дзюба ("Зенит").
"Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения", - сказал Карпин.
8 октября сборная России примет Словакию на "Казань Арене", а через три дня встретится в Мариборе со Словенией.
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