Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

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Карпин прокомментировал итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

Фото твиттер сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался по поводу выбора окончательной заявки национальной команды на ближайшие игры квалификации ЧМ-2022.

Тренер вычеркнул из состава восемь футболистов - это Станислав Крицюк ("Зенит"), Станислав Магкеев ("Локомотив"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Максим Мухин (ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Спартак"), Антон Зиньковский ("Крылья Советов"), Константин Тюкавин ("Динамо") и Артём Дзюба ("Зенит").

"Как мы уже говорили неделю назад, в расширенном списке будут изменения. После матчей девятого тура в РПЛ и играх европейских чемпионатов тренерский штаб остановился на 22 полевых игроках. С точки зрения тренировочного процесса это оптимальное количество полевых игроков. Также мы учитывали и регламент УЕФА, который позволяет вносить в заявку на матчи квалификации ЧМ-2022 23 футболиста. Нужно также учесть, что до начала сбора пройдут ещё матчи национальных чемпионатов и еврокубковые игры, и, поэтому в списке возможны изменения", - сказал Карпин.

8 октября сборная России примет Словакию на "Казань Арене", а через три дня встретится в Мариборе со Словенией.

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Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

Назван итоговый состав сборной России на октябрьские матчи

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