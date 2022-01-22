Карпин прокомментировал назначение Фарке на пост главного тренера "Краснодара"

Фото сайт "Краснодара"

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о решении "Краснодара" пригласить Даниэля Фарке на пост главного тренера.

Немец возглавил "быков" вместо Виктора Гончаренко, которого уволили из-за конфликта с руководством клуба.

"Так уже было в каком-то году, что много было тренеров-иностранцев, потом всё вернулось, стало много русских и мало тренеров-иностранцев. Периодически это всё меняется, через какое-то время будет больше русских тренеров. Мода. Больше мода.

Как прошла встреча с "Краснодаром"? Так же, как и со всеми. Поговорили, познакомился с главным тренером. Познакомились, поздоровались. Привет, как дела, удачи. Вы хотите, чтобы я с ним футбол разбирал? Конечно, нет", - сказал Карпин.

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