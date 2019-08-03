Карпин прокомментировал ничью с "Ростовом"

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Карпин прокомментировал ничью с "Ростовом"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин подвёл итоги матча четвёртого тура РПЛ против "Урала".

Напомним, что донская команда дважды уступала в счёте, но в итоге вырвала ничью 2:2.

"Интересная игра была - для зрителей. Для тренеров - думаю, что не очень: качели никогда не радуют. И у нас были моменты, и у "Урала" были моменты в конце, после второго гола уже. Команда закаляется, радует как раз этим - что в таких матчах проявляется характер. У ребят характер есть, мастерство есть. Думаю, дальше всё нормально будет", - сказал Карпин.

Стоит отметить, что "Ростов" ни разу не проиграл в четырёх стартовых турах - 2 победы и 2 ничьи.

Не пропустите: Карпин признан лучшим тренером РПЛ в июле. | http://soccernews.ru
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