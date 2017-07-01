Карпин прокомментировал обвинение сборной России в употреблении допинга

Эксперт телеканала "Матч ТВ" Валерий Карпин высказался о том, что футболистов сборной России обвиняют в употреблении допинга на ЧМ-2014.

"Честно сказать, мы только посмеялись над словами о том, что российские футболисты могли систематически применять допинг. Россия была худшей сборной на чемпионате мира в Бразилии, поэтому эти обвинения звучат еще более смешно.

В футболе сезон длится 10–11 месяцев, так что о допинге в этом виде спорта смешно говорить, потому что никто не может принимать запрещенные препараты на протяжении 11 месяцев" - приводит слова Карпина Delo.

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