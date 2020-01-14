Карпин прокомментировал обвинения в предвзятом отношении к Дзюбе

Экс-тренер "Спартака" Валерий Карпин, который сейчас возглавляет "Ростов", на ютуб-канале "КраСава" высказался по поводу обвинений его в в предвзятом отношении к Артёму Дзюбе во времена совместной работы в московском клубе.

"Душил ли Карпин Дзюбу? Любой футболист, который не играет, говорит, что его душат. Его никто не гнобил. Никто никого не душил. Конкуренцию выигрывал условный Мовсисян, и Дзюба не играл", - сказал Карпин.



Ранее бывший агент форварда "Зенита" заявил, что Карпин выдавливал Дзюбу из "Спартака".

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