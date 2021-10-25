Карпин прокомментировал отсутствие Дзюбы в заявке сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое решение не включать форварда петербургского "Зенита" Артема Дзюбу на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

– В октябре Артем Дзюба отказался от приглашения на сбор. Сейчас его фамилии нет в числе приглашенных игроков. Это решение тренерского штаба или Артем вновь сам принял решение не ехать в сборную?

– Это решение тренерского штаба.

– Было ли у вас или членов тренерского штаба сейчас общение с Артемом?

– Нет, – сказал Карпин.

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