Карпин прокомментировал перенос шестого тура РПЛ

Фото: инстаграм Карпина/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил благодарность клубам российской премьер-лиги за то, что они согласились перенести 6-й тур чемпионата ради более качественной подготовки национальной команды к матчам квалификации ЧМ-2022.

"Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет 2-3 полноценных дня на подготовку.

Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, – это факт", – сказал Карпин.

Напомним, что Карпин заменил на посту главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

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