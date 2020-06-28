Карпин прокомментировал победную игру с "Арсеналом"

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Карпин прокомментировал победную игру с "Арсеналом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о ситуации в клубе после двухнедельного карантина. Накануне команда обыграла тульский "Арсенал" со счетом 2:1.

"Какую игру можно оценивать после двухнедельной паузы? Не хочу оценивать даже и разбирать. Памятник надо поставить этим футболистам и радоваться, что никто не умер и не травмировался", - цитирует Карпина пресс-служба дончан.

Напомним, в начале месяца шесть игроков "Ростова" сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего всему клубу пришлось уйти на карантин и играть молодежным составом.

Не пропустите: "Ростов" добыл победу над тульским "Арсеналом"| http://soccernews.ru
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