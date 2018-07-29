Карпин прокомментировал победу над "Ахматом"

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Карпин прокомментировал победу над "Ахматом"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после матча первого тура чемпионата России против "Ахмата".

"Первый тайм устроил, особенно когда играли против 11 игроков. Во втором тайме не устроила боязнь ошибиться, боязнь пропустить, видимо. Особенно в последние минуты. Вместо того, чтобы играть вперёд, играли назад всё время. Повлиять на это было уже невозможно" - сказал Карпин.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

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