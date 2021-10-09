Карпин прокомментировал победу над Словакией

Фото: инстаграм сборной России

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о победе над Словакией (1:0).

"Результатом довольны, а по качеству лучше вообще ничего не говорить. Всe и так было видно на поле. Понятно, что качество игры не удовлетворяет. Такие игры бывают, когда ничего не получается, особенно в атаке. В таких случаях нужно терпеть, показывать, что мы команда.

По настрою и самоотдаче вопросов нет никаких к ребятам. Друг за друга все бились, умирали на поле. Где-то удача повернулась к нам лицом из-за этого.

Сергей Терехов и Дмитрий Чистяков сыграли достойно. Нельзя говорить отдельно от команды, однако для первого матча достойно", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

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