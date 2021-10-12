Карпин прокомментировал победу над Словенией

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях после победы в матче с командой Словении в рамках квалификации к ЧМ-2022.

"После голов игра поменялась. Не сказать, что одна команда с каким-то перевесом играла. Равная игра. Словении надо было отыгрываться, а нам – оборонять результат.

Сегодня игрой больше доволен, чем игрой в Казани со Словакией. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы также прессинговали.

Осипенко было тяжело. Минут 5-10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился.

Я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. На эмоциях. Судья подошел и просто предупредил", – сказал российский специалист.

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