Карпин прокомментировал победу над Словенией
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих впечатлениях после победы в матче с командой Словении в рамках квалификации к ЧМ-2022.
"После голов игра поменялась. Не сказать, что одна команда с каким-то перевесом играла. Равная игра. Словении надо было отыгрываться, а нам – оборонять результат.
Сегодня игрой больше доволен, чем игрой в Казани со Словакией. Хотелось бы, чтобы не прижимались так к своей штрафной, чтобы также прессинговали.
Осипенко было тяжело. Минут 5-10 ушло на раскачку. Но в непростой игре он справился.
Я крикнул, что пенальти был на Бакаеве. На эмоциях. Судья подошел и просто предупредил", – сказал российский специалист.
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