Карпин прокомментировал победу над "Тосно"

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Карпин прокомментировал победу над "Тосно"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мнением о матче против "Тосно" (2:0).

"Победили на жилах, на эмоциях, на желании. Об игре в привычном понимании можно говорить, только пока команды были в равных составах. И кстати, этот период в чем-то понравился даже больше, чем когда играли в большинстве. Понравился прессинг, и вообще многие вещи, но беря во внимание только 25 минут первые" - приводят слова Карпина российские СМИ.

Смотрите также обзор матча "Ростов" - "Тосно". | http://soccernews.ru

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