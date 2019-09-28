Карпин прокомментировал подписание Мамаева

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу подписания контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

"Если бы не верил в его реабилитацию, не подписывал бы. Квалифицированный игрок - ну все про него всё знают, игрок уровня сборной. То, что было - думаю, останется в прошлом. Многих мы уже реанимировали, реанимируем и этого. Сейчас говорить, конечно, можно всё что угодно, и всё будет зависеть от него самого. Пообщавшись, понял, что это тот игрок, который поможет нам в будущем. По крайней мере, нынешний настрой его нравится. У него как раз будет время, чтобы за эти месяцы привести себя в порядок и набрать форму.

Позиция? Ну явно не центрального защитника. Он может играть в центре поля на любой позиции, кроме опорника, то есть на позицию Норманна его не поставим. Можно и со смещением на любой из флангов", - сказал Карпин.

Напомним, что Мамаев заключил с "Ростовом" двухлетний контракт с опцией продления ещё на один сезон.

Годовая зарплата скандального хавбека с учётом бонусов за командные достижения может достигать 1 миллиона евро.

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