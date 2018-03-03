Карпин прокомментировал поражение от "Краснодара"

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Карпин прокомментировал поражение от "Краснодара"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвёл итоги матча 21-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Официальные матчи - это не предсезонка. В обороне то, что мы задумывали, получалось. Правда, с некоторыми недочётами. Были проблемы при выходе из обороны в атаку. При счёте 2:1 деваться было некуда, поэтому мы раскрылись. Проиграть 3:1 или 2:1 - разницы никакой" - сказал Карпин.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Ростов". | http://soccernews.ru

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