Карпин прокомментировал поражение от "Тамбова"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче с "Тамбовом" (1:2).

"Мы хорошо начали матч и смогли забить. Но потом глупо терять мяч, что привело к моментам возле наших ворот. Если не реализовываешь моменты, то можно получить гол в свои ворота", - заявил Карпин.

Напомним, что после 16 туров "Ростов" занимает в РПЛ второе место.

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