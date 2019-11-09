Карпин прокомментировал поражение от "Тамбова"
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче с "Тамбовом" (1:2).
"Мы хорошо начали матч и смогли забить. Но потом глупо терять мяч, что привело к моментам возле наших ворот. Если не реализовываешь моменты, то можно получить гол в свои ворота", - заявил Карпин.
Напомним, что после 16 туров "Ростов" занимает в РПЛ второе место.
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