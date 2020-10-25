Карпин прокомментировал поражение "Ростова" от "Химок"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин дал комментарии после поражения от "Химок" (0:2).

"Мы не смогли забить, а они смогли. Команда пыталась победить вдесятером.

Говорил ли с Ерёменко по поводу удаления? Вы серьезно? Он играл прямой ногой? Вы видели момент? Он останавливал мяч и даже не видел соперника. Красная карточка несправедливая.

В первом тайме не хватало креатива в атаке. В защите, не считая эпизода с отмененным пенальти у наших ворот, не помню никаких опасных моментов. До удаления Еременко игра меня устраивала", - заявил Карпин.

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