Карпин прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после разгромного поражения своей команды от "Оренбурга" в матче 24-го тура РПЛ.

"Оренбург" так всегда действует и добивается своего за счёт самоотдачи, дисциплины. Что касается нашей игры, то претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий - пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Ещё раз скажу: больших претензий к команде нет", - заявил Карпин.

Благодаря вышеупомянутой победе "Оренбург" догнал "Ростов" в турнирной таблице первенства - теперь команды делят шестую строчку.

Не пропустите: Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку". | http://soccernews.ru