Карпин прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга"

Теги валерий карпинростоворенбург

Карпин прокомментировал разгромное поражение от "Оренбурга"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился мыслями после разгромного поражения своей команды от "Оренбурга" в матче 24-го тура РПЛ.

"Оренбург" так всегда действует и добивается своего за счёт самоотдачи, дисциплины. Что касается нашей игры, то претензий к ребятам нет. Бывают и такие матчи, когда команда не должна проигрывать, но проигрывает. В первом голе ошиблись, во втором был полуметровый офсайд, а третий - пошли в атаку, и соперник этим воспользовался. Ещё раз скажу: больших претензий к команде нет", - заявил Карпин.

Благодаря вышеупомянутой победе "Оренбург" догнал "Ростов" в турнирной таблице первенства - теперь команды делят шестую строчку.

Не пропустите: Карпин рассказал, жалеет ли об отказе "Спартаку". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 23 48
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 23 42
3 Краснодар Краснодар 23 42
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 23 40
5 Спартак Москва Спартак Москва 23 36
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
8 Ростов Ростов 24 35
9 Ахмат Ахмат 24 33
10 Рубин Рубин 23 30
11 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
12 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
13 Урал Урал 23 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов