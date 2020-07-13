Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике

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Карпин прокомментировал решение РФС рассмотреть его высказывание на комитете по этике

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу новости о том, что комитет по этике РФС рассмотрит его критические высказывания о чемпионате России. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Комитет по этике рассмотрит моё высказывание? Пускай рассматривают. Я ни на что не рассчитывал, сказал и сказал. Приведёт ли моё высказывание к чему-то? Нет, ни к чему", - заявил Карпин. 

51-летний специалист работает в клубе с декабря 2017 года. Его соглашение рассчитано до 2024 года.

После 28 туров РПЛ "Ростов" занимает 5 место в турнирной таблице.

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