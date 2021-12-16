Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций

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Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций Фото: инстаграм Валерия Карпина

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о жеребьевке Лиги Наций.

Напомним, что Россия попала в одну группу с Албанией, Исландией и Израилем.

"Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль - больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания - в чeм-то схожа с Израилем, хотя много игроков, выступающих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.

Я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы", - приводит слова Карпина РФС.

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