Карпин прокомментировал результат жеребьевки Лиги Наций
Фото: инстаграм Валерия Карпина
Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о жеребьевке Лиги Наций.
Напомним, что Россия попала в одну группу с Албанией, Исландией и Израилем.
"Интересная жеребьевка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы, понятно, это больше силовой стиль, Израиль - больше техничный, быстрый и интересный футбол, а Албания - в чeм-то схожа с Израилем, хотя много игроков, выступающих в Европе, поэтому это на 100 процентов будет интересное противостояние.
Я думаю, что наша группа очень ровная. И я бы не говорил, что Исландия с Россией будут играть за первое место. И Албания, и Израиль многим попортят нервы", - приводит слова Карпина РФС.
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|6
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|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4