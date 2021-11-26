Карпин прокомментировал результаты жеребьёвки стыков квалификации ЧМ-2022

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Наставник сборной России Валерий Карпин отреагировал на итоги жеребьёвки стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

"Нормальный жребий. Могло быть хуже, могло лучше, но это всё на бумаге. Всё это будет через четыре месяца и ещё многое может поменяться и у нас, и у наших соперников. Так что посмотрим.

Где будем играть? Конкретики нет. Хотелось бы сыграть в "Лужниках". Думаем об этом. Рассматриваются также южные стадионы. Наверное, Краснодар, наверное Ростов", - сказал Карпин.

В полуфинальном стыке россияне сыграют с Польшей, а в финальном, если туда пройдут, - с победителем пары Швеция - Чехия.

Оба матча, согласно жребию, пройдут в России. Их даты - 24 и 29 марта.

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